Mike Pence publiera ses mémoires en 2023, un an avant la présidentielle américaine

Pressenti pour la présidentielle américaine de 2024, le républicain Mike Pence, ancien vice-président de Donald Trump, prévoit de publier la première partie de son autobiographie en 2023, a annoncé mercredi 7 avril sa maison d’édition Simon & Schuster.

«Je suis reconnaissant de pouvoir livrer l’histoire de ma vie au service des Américains, depuis le Congrès jusqu’au poste de gouverneur de l’Indiana puis comme vice-président des États-Unis» de 2017 à 2021, écrit l’ancien animateur de radio et avocat de formation.

«Son autobiographie révélatrice fera autorité parmi les ouvrages sur l’une des présidences les plus importantes de l’histoire américaine», a affirmé une responsable de Simon & Schuster dans le même communiqué. Mike Pence reviendra sur sa vie, son travail et «son expérience de chrétien» ainsi que sur «les nombreux moments cruciaux de l’administration» Trump, promet l’éditeur, qui annonce avoir signé un contrat pour deux ouvrages. «La publication du premier livre est pour l’instant prévue en 2023», a précisé Simon & Schuster. Le montant du contrat d’édition s’élèverait entre 3 et 4 millions de dollars, selon CNN.

Fidèle lieutenant de Donald Trump pendant tout son mandat, Mike Pence se trouvait au Capitole le 6 janvier lors de l’assaut meurtrier mené par des partisans du milliardaire républicain, qui niaient sa défaite face à Joe Biden. Le vice-président avait été évacué en urgence pendant cette attaque inédite, survenue en plein vote pour certifier la victoire du démocrate.

Certains manifestant avaient appelé à «pendre Mike Pence», qui avait refusé, peu avant, de s’opposer à la certification contrairement à ce que lui avait demandé, publiquement, Donald Trump.

