Michelle Obama réagit à l’entretien de son amie Meghan Markle et du prince Harry avec Oprah

Michelle Obama a pesé sur l’interview explosive de Meghan Markle et du prince Harry, découvrez ce qu’elle en pense.

Michelle Obama ne souhaite que le meilleur à Meghan Markle et au prince Harry après leur interview à la bombe avec Oprah Winfrey. L’ancien FLOTUS, 57 ans, a pesé sur la spéciale controversée, dans laquelle le couple a fait des déclarations choquantes sur la famille royale, notamment que Meghan a été interrogée sur la couleur de la peau de son fils à naître.

Michelle Obama «prie» pour la famille alors qu’elle traverse sa faille. «J’espère que, quand je pense à ce qu’ils vivent, je pense à l’importance de la famille», a déclaré l’auteure de Becoming lors d’une interview avec Access Hollywood.

«Et je prie simplement qu’il y ait le pardon, et qu’il y ait de la clarté, de l’amour et de la résolution à un moment donné. Parce qu’il n’y a rien de plus important que la famille.» Michelle Obama et Meghan Markle ont une histoire d’amour.

La duchesse de Sussex a interviewé Michelle Obama pour British Vogue en septembre 2019 pour parler de maternité et de maternité. C’était une pièce révélatrice, dans laquelle la mère de Sasha et Malia a même donné à Meghan des conseils incroyables sur la parentalité. Meghan, prouvant qu’elle est comme le reste d’entre nous, a dit adorablement qu’elle était «sans voix» après avoir discuté avec Michelle.

Le même mois, Michelle Obama a appelé Meghan «mon amie» sur Instagram. Publiant une photo de la duchesse en Afrique du Sud, Michelle a déclaré qu’elle était une «dirigeante réfléchie qui brise le moule et rend notre monde meilleur pour lui … une inspiration pour tant de gens». Maintenant, c’est un éloge élevé.

Meghan et Harry apprécient sûrement le soutien de l’une des femmes les plus influentes au monde après que leur rencontre avec Oprah ait envoyé une onde de choc à travers la monarchie britannique.

Meghan, qui a déclaré qu’elle se sentait suicidaire alors qu’elle était enceinte d’Archie en raison de la façon dont elle avait été traitée par la presse, n’a fait que subir plus d’abus de la part de détracteurs comme Piers Morgan.

La reine Elizabeth II et la famille royale ont publié une déclaration à la suite de l’entrevue disant que les questions soulevées dans l’entrevue sont «préoccupantes» et «seront traitées par la famille en privé. Harry, Meghan et Archie seront toujours des membres de la famille très aimés.»