Michele Morrone fait grimper la température ! Il a pris la pose avec son regard de tombeur, et torride !

Mercredi soir, Michele Morrone a d’ailleurs fait fantasmer ses admiratrices en partageant une série de clichés torrides !

Michele Morrone a improvisé une petite séance photo à la maison. Le beau gosse a pris la pose devant son téléphone et s’est amusé à jouer les bad boys pour charmer ses fans.

Une fois n’est pas coutume, l’acteur a donc sorti le grand jeu pour mettre toutes les chances de son côté ! Veste de smoking ouverte, torse musclé, bijoux de rock star, et tatouages… le It Boy ne néglige aucun détail !

Le jeune papa se met alors dans la peau d’un bad boy et enchaîne les poses provocantes.. Il s’amuse à faire son regard de séducteur et fixe l’objectif avec ses jolis yeux marron. Il n’en fallait donc pas plus pour affoler les internautes !

Les fans sont restés bouches bées en découvrant les photos de Michele Morrone ! Il faut dire que le chanteur est canon sur ses selfies !

L’artiste a alors reçu près d’1,2 million de likes en quelques heures seulement. Il a aussi eu le droit à des milliers de compliments de la part de ses admirateurs.

«Quel charme», «Toujours aussi beau», «Wow», «Canon», «Je suis fan !» peut-on ainsi lire parmi les réactions ! C’est donc encore un sans faute pour Michele Morrone ! Comme quoi, la star de 365 Dni sait comment faire grimper la température sur Instagram !

Le beau gosse n’a d’ailleurs pas fini de nous étonner dans les semaines à venir ! En effet, il prépare actuellement de nombreux projets au cinéma et dans la musique. Affaire à suivre donc !