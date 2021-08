Metz : deux jeunes filles enlevées et embarquées de force dans une voiture

Samedi soir, deux jeunes filles de 17 et 19 ans participaient à une fête à Metz, en Moselle, lorsque, sous la menace d’une arme à feu, elles ont été embarquées de force par plusieurs individus dans une voiture.

L’une des victimes a réussi à alerter sa grand-mère avec l’application Snapchat de son téléphone portable. La grand-mère a aussitôt composé le 17. Les forces de l’ordre ont géolocalisé le téléphone des jeunes femmes et donc la voiture des suspects.

Le véhicule a été intercepté par la police vers 1H00 du matin à proximité d’une station-service dans le quartier de Bellecroix de Metz. Les deux victimes ont été libérées. Elles ont raconté avoir été frappées durant une heure par leurs deux ravisseurs.

Deux jeunes hommes, âgés de 21 et 22 ans, connus des services de police, ont été interpellés et placés en garde à vue. L’un est le petit-ami de la jeune majeure. Ils sont poursuivis pour enlèvement, séquestration et violences volontaires aggravées, rapporteledauphine