Meghan Markle photographiée pour la première fois avec Archie et enceinte de 23 mois après l’interview d’Oprah et les funérailles du prince Philip

María Pedraza met le feu à son compte Instagram en dévoilant un tout nouveau make up. La jeune femme obtient plus de 500 000 likes grâce à son smoky eyes.

Plus besoin de présenter María Pedraza ! Avec plus de 11 millions d’abonnés sur son compte Instagram, la star est sûrement l’une des actrices espagnoles les plus en vogue du moment.

Aujourd’hui, elle partage même de nombreux clichés sur les réseaux sociaux. Et ce, pour le plus grand bonheur de ses followers.

Il y a peu María Pedraza faisait le buzz grâce à une story. En effet, l’actrice s’affichait il y quelques semaines en blonde ! Aujourd’hui la star semble avoir abandonné l’idée afin de retrouver une couleur plus naturelle.

Pourtant, cela ne l’empêche pas de changer de tête en alternant entre cheveux bouclés et cheveux lisses. Hier, l’ex de Jaime Laurente mettait donc en avant sa belle chevelure brune.

Plus droite que jamais avec sa raie au milieu, elle posait main sur la joue devant son miroir tout en tenant son téléphone dans l’autre dans le but de se photographier.

Vêtue d’une veste en jean aussi bleue que la couleur de ses yeux, elle arborait ainsi un make up ultra sexy. Bouche rose pulpeuse et smoky eyes, voilà comment María Pedraza s’affichait.

Une photo qui n’est pas passée inaperçue puisque la star a récolté pas moins de 500 000 likes. Sous le cliché, de nombreux commentaires mettaient même en avant la beauté de l’actrice.

«Magnifique», «tu es parfaite» ou encore un simple smiley avec des coeurs. Eh oui ! La jeune femme semble encore une fois avoir fait sensation auprès de sa communauté Insta.