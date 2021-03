Meghan Markle affirme que Kate Middleton l’a fait pleurer avant le mariage : «Ça m’a blessé»

Meghan Markle et le prince Harry ont parlé franchement à la reine du talk-show Oprah Winfrey dans une interview exclusive dans le monde entier diffusée sur CBS le 7 mars.

Meghan Markle a affirmé de manière choquante que sa belle-sœur Kate Middleton l’avait fait pleurer dans les jours qui ont précédé son mariage en mai 2018 avec le prince Harry.

La duchesse de Sussex a laissé tomber la révélation de la bombe lors de son cœur à cœur avec Oprah Winfrey dans l’émission spéciale CBS aux heures de grande écoute le 7 mars. Pourquoi les experts pensent que le langage corporel du prince William et de Kate Middleton en couple est très inhabituel.

S’adressant à l’animatrice de l’émission-débat sur les histoires de tabloïd, y compris celle qu’elle aurait fait pleurer la duchesse de Cambridge, Meghan a déclaré que «le récit avec Kate, qui ne s’est pas produit, était vraiment, vraiment difficile et je pense que c’est à ce moment-là. tout a changé, vraiment.»

Elle a poursuivi en décrivant plus en détail ce qui s’était passé. «Non [je n’ai pas fait pleurer Kate]… L’inverse s’est produit. Et je ne dis pas cela pour dénigrer qui que ce soit, parce que c’était une semaine vraiment difficile du mariage et qu’elle était bouleversée par quelque chose, mais elle en était propriétaire et elle s’est excusée et elle m’a apporté des fleurs et une note d’excuse, c’est ce que Je le ferais si je savais que j’ai blessé quelqu’un… en assumer simplement la responsabilité», a-t-elle déclaré.

«Ce qui était choquant, c’est… six ou sept mois après notre mariage que l’inverse serait dans le monde… Je n’aurais jamais voulu que ça vienne à son sujet, jamais, même si c’était arrivé. Je l’ai protégé de ne jamais être dans le monde.»

Meghan n’a pas révélé exactement ce que la duchesse a dit qui la faisait pleurer. Elle a admis que le problème concernait les robes de demoiselle d’honneur, qui avaient été rapportées dans les médias.

«Quelques jours avant le mariage, elle était bouleversée à propos de quelque chose – le problème était correct à propos des robes de demoiselle d’honneur – et cela m’a fait pleurer et cela m’a vraiment blessé.»

La révélation a été partagée lors d’un cœur à cœur émotionnel avec la reine du talk-show, Oprah avec Meghan et Harry: A Primetime Special. L’interview des Sussex avec Oprah fait la une des journaux depuis des semaines, depuis que CBS a annoncé l’émission spéciale de deux heures aux heures de grande écoute le 15 février. Jusqu’à sept jours avant la diffusion de l’émission, le réseau a partagé des aperçus de ce que le duc et la duchesse ont dit.