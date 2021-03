Matthew McConaughey : envisage de faire campagne pour devenir le gouverneur du Texas

Matthew McConaughey compte se lancer dans la politique. L’acteur d’Interstellar a révélé sur le podcast «The Balanced Voice» qu’il aimerait essayer de devenir le gouverneur du Texas, un état qui lui tient beaucoup à coeur.

«J’y réfléchis en ce moment» a-t-il confié. «Je me demande comment je peux prendre une position de leadership, car je pense vraiment que j’ai des choses à partager et à enseigner.»

L’acteur avait déjà évoqué cette ambition l’année dernière, déclarant dans l’émission «The Hugh Hewitt» : «Je ne sais pas. Je veux dire, ça ne dépendrait pas de moi. Ça dépendrait plus des gens que de moi. Je dirais ça comme ça. Ecoutez, la politique me paraît être en perdition actuellement. Mais si la politique redéfinit son but, ça pourrait beaucoup plus m’intéresser.»

Quant à son opinion du paysage politique actuel, la star a poursuivi : «Je suis complètement du côté de l’individu, et je pense… Pour produire un changement collectif, il faut que l’individu ait besoin de se regarder dans le miroir et de se demander comment il pourrait être un peu meilleur aujourd’hui. Comment cette décision égoïste que je veux faire pour moi-même peut-elle être également la meilleure décision pour le plus grand nombre de gens ? Il y a un endroit où cette décision vit en permanence. Il est difficile d’y parvenir, mais on peut parvenir à un lieu où l’on peut prendre la meilleure décision pour soi, mais aussi considérer ce que cette décision implique pour le plus grand nombre.»

L’année dernière, Matthew a dévoilé son autobiographie ‘Greenlights’, dans laquelle il se confie sur sa longue carrière, ainsi que les expériences difficiles qu’il a rencontrées étant plus jeune.

Il y raconte notamment les agressions sexuelles dont il a été victime étant adolescent, ainsi que sa difficile transition des comédies romantiques vers des projets «plus sérieux».