María Pedraza dévoile une photo de son look : son outfit est ultra facile à reproduire !

María Pedraza continue d’en mettre plein la vue à ses fans sur Instagram ! La star vient de partager une nouvelle photo de son look du jour. Et le résultat n’a laissé personne indifférent !

La top fait souvent le buzz sur Instagram grâce à ses photos sexy. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle ne manque pas d’imagination pour faire chavirer le coeur de ses fans !

Hier, la top a encore improvisé un petit shooting très sensuel pour ses fans. Nous pouvons ainsi la découvrir avec un joli outfit parfait pour l’été !

María Pedraza a pris la pose avec l’une de ses meilleures amies. Les deux jeunes femmes se sont amusées à faire des photos dans leur chambre d’hôtel à Barcelone.

Une fois n’est pas coutume, la star d’Elite porte une petite tenue estivale qui va parfaitement avec sa morphologie ! La top porte un mini short en coton et un soutien-gorge de maillot de bain assorti. On adore !

María Pedraza pose et montre fièrement sa taille fine et ses abdos en béton. Il n’en fallait donc pas plus pour faire chavirer le coeur de ses fans ! La It girl remporte près de 450 000 likes grâce à son cliché. Et les internautes sont tous unanimes : ce look d’été lui va à ravir !

Encore une fois, María Pedraza prouve que l’on peut être stylée et féminine même avec des vêtements confortables ! En effet, la star a associé un petit short de plage avec son maillot de bain dépareillé pour rester sensuelle et branchée !

Pas de doute : la top risque encore d’inspirer de nombreuses jeunes femmes avec ce joli look estival ! Il faut dire que cette tenue est plutôt facile à reproduire à la maison !

Comme quoi, María Pedraza n’a pas fini de nous inspirer avec ses idées modes. On a déjà hâte de voir ses prochains looks. Pas vous ?