María Pedraza dévoile un adorable cliché d’elle et sa sœur alors qu’elles était petites filles

L’actrice de La Casa de Papel María Pedraza a posté une photo adorable sur son compte Instagram. Il s’agit d’un vieux cliché d’elle et sa sœur à la plage.

La star de La Casa de Papel a fait sensation sur la Toile. Mais cette fois-ci ce n’est pas avec un beau selfie. Car la jeune femme est connue pour partager des photos au quotidien. De quoi entretenir une belle relation avec sa communauté.

Elle a choisi de dévoiler une vielle photo de famille. De quoi rendre nostalgique ses abonnés donc. En effet, on voit d’abord l’actrice de La Casa de Papel avec un maillot de bain rose. Qui tient la main de sa grande sœur Celia, elle aussi en maillot de bain bleu.

Les deux filles sont pieds nus sur le sable de la plage et regardent devant elles. Et elles sourient à la caméra. Un moment de nostalgie qui n’a pas manqué de faire craquer ses fans. Trop chou !

Et les commentaires sous la photo sont unanimes. Les internautes sont conquis par ce cliché de María Pedraza et sa sœur Celia. Cette dernière a commenté un simple emoji éléphant et emoji fourmi. Peut-être pour rire de la différence de taille entre les deux sœurs. Adorable !

Tandis que son ami et ambassadeur Channel, Iván Gómez s’est contenté de mettre des smileys avec des cœurs dans les yeux. En tout cas, l’actrice de La Casa de Papel a fait sensation avec sa photo sur Instagram.