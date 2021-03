María Pedraza a dévoilé son makeup. Et le résultat a mis tout le monde d’accord !

María Pedraza envisage t-elle de se lancer dans les tutos beauté ? Hier, l’actrice a dévoilé son makeup du moment sur Instagram. Et ses fans ont adoré !

Hier, María Pedraza a décidé de partager son maquillage du moment en photo. Elle a donc publié un superbe selfie sur son profil. On adore !

La star de Netflix est une grande adepte des makeups naturels. Pourtant, la bombe a décidé de sortir de le grand jeu et de sublimer son regard avec un joli look pailleté !

En effet, María Pedraza a craqué pour un superbe fard à paupière couleur champagne. Elle a aussi opté pour un léger trait de crayon pour se faire des yeux de biche.

La top affiche des cils XXL et fixe l’objectif avec ses jolis yeux bleus. Elle montre aussi ses jolies lèvres légèrement maquillées pour ajouter un côté encore plus sensuel à son look.

Une fois n’est pas coutume, María Pedraza a fait l’unanimité avec cette jolie photo. Il faut dire que son maquillage est splendide et parfait pour l’arrivée des beaux jours.

La star récolte près de 344 000 j’aimes avec son selfie. Et les internautes n’ont pas tari d’éloge au sujet de son look. «Trop belle», «Ce regard !», «Quelle bombe», «Comment fais-tu pour être aussi belle !», «Je craque» peut-on ainsi lire parmi les réactions !

C’est donc encore un sans-faute pour María Pedraza ! La star a mis tout le monde d’accord avec son maquillage classe et élégant !

Certains fans réclament même à la It girl les référence des produits utilisés pour réaliser son look. Alors, la bombe va t-elle finir par se lancer dans les tutos beauté ?

Dans tous les cas, María Pedraza n’a pas fini de surprendre ses abonnés avec ses publications Instagram ! Et la jolie rousse risque encore de faire trembler la Toile avec ses looks pour le printemps !