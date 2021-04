María Pedraza a choqué : elle s’est affichée avec une queue de cheval blonde platine

María Pedraza a mis le feu à son compte Instagram grâce à une story plus bluffante que jamais. La star a pris la décision de s’afficher en blonde platine !

Quoi qu’il en soit, María Pedraza semble s’être pleinement remise de sa rupture. Depuis quelque temps, elle s’amuse d’ailleurs à poster de nombreuses photos d’elle sur la Toile.

Femme caméléon, l’actrice de 25 ans a le pouvoir de se transformer à sa guise. D’un cliché à un autre, elle parvient même à faire douter ses fans.

En effet, le visage de la jeune femme s’adapte à toutes les coiffures et semble changer au fur et à mesure. Si bien qu’entre les cheveux lisses et les cheveux frisés, il est parfois difficile de la reconnaître.

Cette fois, c’est avec une toute nouvelle coupe que la star a fait sensation sur les réseaux sociaux. Hier, elle postait ainsi une story Instagram sans ses habituels cheveux roux bouclés.

Une queue de cheval tirée et une jolie couleur blonde. Voilà comment María Pedraza s’affichait sur son compte. Plus sérieuse que jamais elle prenait la pose lors d’une séance photo.

Vêtue d’un haut blanc et d’un petit short noir, elle arborait aussi une paire de baskets immaculée. Un look très sympa qui a sûrement beaucoup plu à ses fans !