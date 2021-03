Manifestation contre le racisme anti-asiatique : le discours poignant de l’actrice Sandra Oh

La star a rejoint des manifestants à Pittsburgh suite à la vague de crime anti-astiatiques survenus aux États-Unis.

Sandra Oh était présente lors de la manifestation Stop Asian Hate à Pittsburgh, dans l’état de Pennsylvanie, un rally organisé quelques jours après qu’un homme a tué huit personnes asio-américaines dans divers salons de massage à Atlanta.

«Beaucoup ont très peur dans notre communauté» a lancé l’actrice aux autres manifestants. «A tout le monde ici… Je vais vous lancer un défi, si vous voyez quelque chose, allez-vous m’aider ? Si vous voyez l’une de nos sœurs ou l’un de nos frères dans le besoin, allez-vous nous aider ? Nous devons comprendre, en tant qu’Asio-américains, que nous avons juste besoin de prendre les mains de nos frères et sœurs et de dire, «Aide-moi, et je suis là». Je suis fière d’être asiatique ! Je suis ici chez moi !»

Quelques jours auparavant, l’acteur Daniel Dae Kim a également utilisé son influence pour s’adresser au Congrès américain concernant cette vague de crimes haineux contre la communauté asio-américaine, déclarant :

«Je ne suis pas naïf au point de penser que je vais vous convaincre de tous vous mobiliser pour nous – croyez-moi, j’ai vu l’historique de vos votes. Mais je parle à ceux pour qui l’humanité compte encore… Il y a des moments dans l’histoire d’un pays qui trace une ligne indélébile vers le futur. Pour les asio-américains, ce moment est venu. Ce qui arrive maintenant et ce qui va arriver dans les prochains mois va envoyer un message pour les générations à venir en décidant de si nous comptons où non, si le pays qui est le nôtre décide de nous effacer ou de nous inclure, de nous congédier ou de nous respecter.»