Maeva Ghennam : la jeune candidate de l’émission Les Marseillais se révolte contre les harceleurs !

Maeva Ghennam (Les Marseillais) pousse un coup de gueule contre les fans harceleurs !

Il y a quelques jours, la jeune candidate de l’émission Les Marseillais s’est confiée sur ses états d’âme. Maeva Ghennam a en effet avoué qu’elle n’était pas au top de sa forme depuis quelque temps.

La jeune femme s’est donc adressé à ses fans alors qu’elle était en route pour l’hôpital. En effet, elle devait se faire opérer du pied. Cette dernière avait donné un coup de pied dans la voiture de son ex. Ce qui lui a valu un orteil cassé ! Rien que ça.

La jeune starlette avait d’ailleurs confié qu’elle avait très mal et qu’elle souffrait. Malgré la banalité de son opération, cela n’empêche pas Maeva Ghennam de stresser un petit peu.

La jeune marseillaise a donc avoué qu’elle n’allait pas très bien en ce moment. Elle précise qu’elle venait de recevoir une mauvaise nouvelle qui lui a miné le moral.

Mais la candidate de l’émission Les Marseillais n’a pas donné plus de détails. Heureusement pour elle, Maeva Ghennam était accompagnée de sa maman.

Cette dernière a donc su redonner le sourire à la star de télé-réalité. Tout est bien qui fini bien pour la jeune femme. Mais désormais, elle doit faire face à un autre problème. La jeune femme vient d’ailleurs de pousser un coup de gueule contre certains fans harceleurs !

La starlette de l’émission Les Marseillais a donc pris la parole sur les réseaux sociaux pour exprimer son ras-le-bol. Maeva Ghennam a en effet pousser un coup de gueule contre les fans harceleurs !

En effet, il se trouve que certains fans de la star marseillaise se sont permis de venir devant chez elle. Ce que la jeune candidate des Marseillais a moyennement apprécié !

«Des gens s’amusent à sonner chez moi ! Quand je vois mes fans dans la rue, je ne refuse jamais une photo. Mais quand je suis chez moi dans ma maison, c’est interdit de sonner pour parler avec les gens» raconte la jeune femme. Elle précise d’ailleurs qu’elle n’appellera jamais la police, car elle ne lui fait pas confiance.

Mais rappelle au passage que son frère habite juste à côté de chez elle. «Quand tu es connue, les gens ne te respectent pas. Ils te prennent pour une chaussette ou un chien !« lance Maeva Ghennaam très remontée.

«Je suis rentrée à 8h30 du matin à l’hôpital, très fatiguée. Je m’endors dans un sommeil profond et là, une infirmière me réveille en me tapant sur l’épaule pour un autographe…» raconte-t-elle. Avant d’ajouter que cela l’a fait vriller.

«J’ai vrillé dans ma tête ! J’avais trop les nerfs ! On est des êtres humains !» conclut la jeune femme. Voilà qui est dit !