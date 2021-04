Maeva Ghennam : la belle s’affiche avec sa mère Salya et choque les internautes !

Depuis que Maeva Ghennam a fait son entrée dans la télé réalité, ses fans ont appris beaucoup de choses sur elle. Ils savent d’ailleurs sa mère Salya est la personne la plus importante à ses yeux. Elle est prête à tout pour elle.

Ce mercredi 7 avril, Maeva Ghennam a d’ailleurs posté une nouvelle photo sur son compte Instagram. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’elle n’a pas manqué de choquer ses fans. Dans un 1er temps elle s’est affichée sur sa terrasse, à Marseille.

Maeva Ghennam a pris la pose aux côtés de sa maman. Cette dernière s’est dévoilée sur un transat avec une robe chemise bleue et blanche. Elle a complété son look avec des claquettes très printanières.

De son côté, la candidate de télé réalité a choisi un ensemble bleu. Elle s’est affichée dans une jupe ultra moulante et un crop top à manches longues. Contrairement à sa maman, elle a opté pour des bottes pour compléter son allure.

En légende de sa photo Instagram, elle a aussi écrit : «Je t’aime pour la vie maman. Merci d’être toujours là pour moi. Merci d’avoir fait de moi la femme que je suis. Et merci de toujours me soutenir.»

Maeva Ghennam a poursuivi : «Merci d’être là maman que tu es. La meilleure maman du monde. Merci de me tirer toujours vers le haut. Sans toi je suis rien. J’ai tellement de chance d’avoir une maman comme ça« .

Maeva Ghennam a conclu : «Je te le dis pas assez, mais si tu savais à quel point je t’aime maman». Une adorable déclaration d’amour qui a fait fondre ses fans. En revanche, certains avaient l’air choqué.

Ils ont aussi écrit à Maeva Ghennam (Les Marseillais) : «Elle est plus jeune que toi ta mère ? », «Tu es plus veille que ta mère.», «Mais on dirait des sœurs, voire des copines.», «On dirait que vous avez le même âge.».

D’autres ont aussi critiqué son éducation : «Pas sûre qu’il faille la remercier si chaleureusement !», «Question éducation pas terrible. Si c’est elle qui t’as appris à t’afficher. Faire le buzz à tout prix. Et d’être toujours à poil«.

Certains abonnés de Maeva Ghennam ont aussi pris la défense de Greg. Pour rappel, les deux ont encore décidé de se séparer. Le jeune homme a donc lâché des grosses bombes sur les réseaux sociaux qui ont choqué les fans.

Un fan a balancé : «C’est pas normal de vivre avec ton mec. Et que ta mère dorme sur ton lit de couple. Désolée, mais pour le coup t’es indéfendable.», «C’est comme pour la Saint Valentin. Elle passait plus de temps avec son pote qu’avec son mec».

Reste à savoir si Maeva Ghennam prendra aussila parole au sujet de toutes ces critiques. Affaire à suivre !

