Maeva Ghennam inquiète ses fans : la star des Marseillais a diffusé un live des plus étrange

Si Aya Nakamura se fait assez discrète sur les réseaux sociaux, elle n’oublie jamais de teaser ses projets. En ce début de semaine, elle a annoncé sa nouvelle collab avec la marque de sous vêtements Undiz.

Ce lundi 23 août, Aya Nakamura a partagé une nouvelle vidéo en Story de son compte Instagram. Elle a dévoilé la bande annonce de sa collab avec Undiz. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’elle est apparue sublime.

Aya Nakamura s’est dévoilée sublime dans un environnement ultra luxueux. Elle a pris la pose assise sur une chaise, telle une reine, en train de se faire coiffer par un autre mannequin. Mais ce n’est pas tout.

La jeune femme s’est aussi affichée avec un sublime sous vêtement noir qui a mis en valeur sa poitrine. Pour compléter sa tenue, elle a d’ailleurs opté pour un jogging assez comfy noir. Son look a fait l’unanimité sur le réseau social.

De son côté, Undiz a aussi dévoilé la vidéo sur son compte Instagram. La marque a aussi confié en légende de son post : « The CRAZIEST collection of the year is coming to undiz : are you ready for the show ? »

A traduire par « La collection la plus CRAZY de l’année débarque chez undiz : êtes-vous ready pour le show ? ». Avec sa vidéo, la vidéo avec Aya Nakamura a aussi récolté plus de 35 000 vues en seulement quatre heures de la part de ses abonnés.

Dans les commentaires, ces derniers ont confié qu’ils avaient vraiment hâte de découvrir cette nouvelle collection. Elle est vraiment très attendue par les fans. Ces derniers se demandent quand est ce qu’elle va sortir.

Les fans d’Aya Nakamura ont confié : « On est prêt comme jamais. », « Si, si on est là et on graille à la belle vie. », « Y a du charisme là ! », mais aussi « Notre argent lors de cette collaboration va s’envoler« .

D’autres ont aussi confié que la collection avec Aya Nakamura allait sortir en avant première le 31 août prochain. Reste à savoir si cette nouvelle collab’ fera un vrai carton. Il faudra faire preuve de patience avant d’en savoir plus.

En attendant, les fans de la chanteuse se demande bien ce qu’elle va pouvoir pour la rentrée hormis sa nouvelle collab avec Undiz. Pour l’instant, elle est très discrète au sujet de ses futurs projets.

Certains se demandent aussi si Aya Nakamura va sortir un nouvel album dans les prochains mois. Il faudra attendre encore un peu avant de le découvrir. Plusieurs fans se demandent aussi si la belle brune est rentrée de vacances.

Pour rappel, elle a aussi passé du bon temps avec sa grande fille. Malheureusement, elle a subi un cambriolage pendant qu’elle était en vacances. Plusieurs cambrioleurs auraient réussi à rentrer chez elle depuis la fenêtre.

Ils auraient d’ailleurs volé plus de 50 000 euros de bijoux et sacs de luxe. Suite à ce cambriolage, Aya Nakamura n’avait pas souhaité s’exprimer. En effet, elle n’a pas pris la parole et a continué de profiter avec sa grande fille.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois qu’elle est victime d’un cambriolage !