Maeva Ghennam : elle s’est affichée vraiment sexy en top moulant au décolleté XXL !

Ça chauffe pour les fans de Maria Pedraza. Sur Instagram, la star de La Casa de Papel a fait grimper la température de plusieurs degrés avec une story super sexy.

Attention les yeux, On le sait, Maria Pedraza est une inconditionnelle des réseaux sociaux. Et ses fans le lui rendent plutôt bien puisqu’ils sont plus de 11,7 millions d’abonnés à suivre ses publications. Donc avec un tel nombre d’admirateurs, la belle se doit d’être prolifique.

Et elle n’hésite jamais à donner de sa personne pour faire plaisir à ses followers. Au début du mois d’avril, la magnifique Maria avait déjà conquis ses fans en posant nue dans sa baignoire. Une publication qui lui avait valu des commentaires élogieux.

«Divine !», «Parfaite !», «Épouse-moi», avait notifié certains admirateurs transis à Maria Pedraza. L’interprète de Marina Nunier Osuna dans la série Elite n’allait donc pas s’arrêter là. Dans une toute nouvelle story Instagram, Maria Pedraza a donc fait encore des étincelles.

Habillée avec juste un petit chemisier blanc et un shorty, la superbe actrice a fait son show dès le lever du lit. «Morning» a juste commenté la comédienne dans sa vidéo tournée en noir et blanc et postée ce 1er mai 2021.

Les cheveux lâchés genre crinière de lionne, Maria Pedraza a ainsi joué la carte du sexy à fond et ça n’a pas manqué de marcher, rapporte MCETV

En effet, le contraire aurait été étonnant. D’autant plus que l’actrice n’avait visiblement rien du tout en dessous de son léger chemisier. De quoi faire tourner toutes les têtes !

Avec des vidéos comme celle-ci, on imagine que la sexy Maria Pedraza ne va pas rester longtemps célibataire. Car oui, la jeune femme est désormais séparée de Jaime Lorente.

La belle histoire entre les deux stars de La Casa de Papel a en effet pris fin au début de cette année. Alors qu’en 2019, on parlait déjà d’une première crise dans le couple, cette fois il semble que les choses soient vraiment terminées.

Après deux ans de relation, leur idylle a donc pris l’eau. Un coup dur pour les fans des deux tourtereaux qui aimaient tant les voir ensemble.

Si on ne connait pas pour l’instant de nouveau compagnon à l’actrice, ses admirateurs se sont toutefois emballés quand Maria avait donné l’air de s’intéresser à un certain Marc Márquez. Un pilote automobile de 27 ans dont l’actrice avait commenté le profil Instagram en janvier dernier.

«Mignon», avait commenté la star sous la photo du jeune homme photographié dans une salle de sport. Et ce n’est pas tout ! Car d’après le tabloïd Explica, Maria Pedraza serait aussi une fan de sport automobile.

Ça en fait des points communs, n’est pas ? En attendant, la belle est toujours un coeur à prendre. On attend avec impatience de voir qui arrivera à le lui ravir !