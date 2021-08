Maddy Burciaga (Marseillais) a encore embrasé la toile avec une photo d’elle en bikini. Wow !

Sur Instagram, Maddy Burciaga a encore fait grimper la température. La candidate des Marseillais vient de publier une photo sexy où elle pose en bikini.

Voilà plusieurs années que Maddy Burciaga régale ses fans. La jolie blonde de l’émission Les Marseillais connait un parcours sans faute depuis sa première apparition dans «Qui veut épouser mon fils» saison 4.

À l’époque, la jeune femme cherchait l’amour. Et elle espérait alors le trouver dans les bras d’Alexandre. Mais le destin en a voulu autrement. Eh oui !

Car aujourd’hui, la belle blonde est la chérie de Benjamin Samat. Et le couple se porte à merveille. Fous amoureux l’un de l’autre, les deux tourtereaux viennent de passer d’ailleurs un cap important.

Actuellement à Ibiza pour les vacances, les Marseillais ont eu une idée adorable. Ils ont décidé de se faire chacun un tatouage pour célébrer leur amour. Mignon, n’est-ce pas ?

Sur Snapchat, ils ont ainsi confié l’idée de leur projet à leurs fans. «Avant de venir à Ibiza on voulait se faire tatouer et on s’est dit pourquoi pas le faire à Ibiza», révèle Maddy Burciaga face caméra.

La belle ajoute : «Il va écrire mon nom sur son front ou sur sa fesse on ne sait pas encore». De son côté, Benjamin Samat n’a pas l’air très chaud pour cette idée ! «Mais le pire, c’est qu’elle aimerait hein !», s’amuse le jeune homme.

On le voit donc, le couple des Marseillais s’entend à merveille. Et leurs fans sont ravis de les voir si bien ensemble. Il est vrai que le duo est assez improbable. Car Maddy Burciaga et son chéri ne se sont pas rencontrés sur le tournage d’une émission.

Les deux tourtereaux n’ont jamais fait de télé-réalité ensemble. Le couple de stars ne se suivait même pas sur les réseaux sociaux. Tout a en fait commencé avec un banal déménagement.

Benjamin a demandé à la jolie blonde de l’aider dans son emménagement à Dubaï. Et il faut croire que le coup de foudre a fait le reste ! C’est beau l’amour !

Depuis ce jour, les deux stars des Marseillais ne se quittent plus. Il y a quelques semaines, on a même cru que le couple s’était fiancé. Dans une vidéo, les deux Marseillais ont en effet laissé filer une sacrée info.

Alors qu’ils étaient en pleine discussion, le beau brun a laissé échapper une petite phrase lourde de sens. «Tu es la femme de Benjamin Samat», a-t-il répliqué à sa belle alors qu’elle lui demandait qui elle était pour lui ? «Ta femme ?», s’est étonnée alors la candidate des Marseillais.

«La future femme», a corrigé le jeune homme. Il y aurait-il anguille sou roche ? En attendant d’en savoir plus, les fans de Maddy Burciaga ont pu se régaler sur Instagram avec de nouvelles photos.

Car la jcandidate des Marseillais vient de poster un nouveau cliché torride. Vêtue d’un petit bikini, la belle a pris la pose pour le plus grand bonheur de ses followers. L’occasion pour elle d’exposer ses courbes parfaites et sa taille de guêpe.

«Cette femme est un rêve (…) Trop magnifique cette femme, je l’admire (…)», ont commenté ses fans. Ils ont été ainsi plus de 216 000 à liker les photos canons de la star des Marseillais. Pas mal !