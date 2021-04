«Ma petite stature était un grand défi pour ma carrière d’actrice», Jumoke Aderounmu

L’actrice Jumoke Aderounmu a déclaré que sa petite taille était un défi pour elle lorsqu’elle a rejoint l’industrie du cinéma.

S’adressant à Sunday Scoop, l’actrice a déclaré: «J’avais l’habitude d’être dérangée par ma petite taille quand j’ai commencé à jouer. C’était un grand défi pour moi d’obtenir des rôles à ce moment-là parce que certains producteurs se sont plaints de mon look. Ils me disaient que je ne regardais pas le chemin. Cependant, au fil des ans, cela s’est arrêté. Le dernier emploi que j’ai obtenu était à cause de ma stature. Je suis maintenant à l’aise dans ma peau et c’est mon argument de vente. Heureusement, mon estime de moi n’a jamais été affectée.

Aderounmu a également déclaré que jouer le rôle d’Esther dans le journal de Jenifa était assez difficile pour elle. Elle a dit: «Mon rôle le plus difficile a été de jouer Esther du journal de Jenifa. C’était dur car le personnage est violent et je ne suis pas une personne violente. J’ai dû casser des bouteilles et attaquer les gens physiquement.

«Au début, je ne pouvais pas livrer, mais plus tard, je me suis détendu et je me suis permis de comprendre mon personnage. La série télévisée a augmenté ma base de fans et amélioré ma visibilité. Cela m’a fait connaître davantage le public et les gens ont pu voir ma polyvalence. Il est sûr de dire qu’être dans le journal de Jenifa a été une percée pour moi.

Aderonmu a également déclaré que travailler avec Rita Dominic sur le film «La Femme Anjola» était une expérience incroyable pour elle. Elle a ajouté: «Travailler avec Rita Dominic a été une expérience incroyable. J’ai été frappé par la star la première fois que je l’ai vue sur le plateau. Quand elle est entrée, je me suis littéralement arrêtée. Elle a l’air aussi sophistiquée qu’elle apparaît sur Instagram, à la télévision et dans les films. Rita Dominic est une personne très calme qui a pris toutes les instructions qui lui étaient destinées. Je pensais en avoir assez vu jusqu’à ce que nous commencions à tourner. Nous avions une excellente chimie et je me sens très honorée d’avoir partagé un plateau de tournage avec quelqu’un de son statut. Elle est à 100% ancrée et humble. En fait, quand j’ai été appelé à jouer dans le film. Le premier sentiment a été le choc. J’ai ensuite laissé tomber mon téléphone et j’ai dansé dans ma chambre. J’ai crié parce que Mildred Okwo est une réalisatrice fantastique.