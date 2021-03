Luis Suárez et Diego Simeone : le duel tendu en Ligue des champions

L’entraîneur argentin et l’attaquant uruguayen ont vécu un moment de tension. L’Atlético de Madrid n’a pas réussi à inverser le huitième de finale et a été éliminé de la Ligue des champions après avoir été dépassé par Chelsea.

Cependant, près de 15 minutes après le début de la deuxième mi-temps, Diego Simeone a décidé de remplacer Luis Suárez et lorsque l’Uruguayen est parti et est passé à côté de l’Argentin, personne ne s’est regardé.

De plus, le Pistolero cumule 25 matchs à l’extérieur non marqués en Ligue des champions, puisque la dernière fois qu’il l’avait réalisé c’était contre Rome, en septembre 2015, alors qu’il portait encore les couleurs de Barcelone.

De plus, depuis son arrivée à l’Atlético de Madrid – en Liga, il a marqué 18 buts et est deuxième, derrière Lionel Messi, parmi les buteurs – il n’a pas encore pu marquer dans le tournoi le plus important du continent européen.

Une fois le match contre Chelsea terminé, Diego Simeone s’est entretenu avec la presse et n’a pas évité de mentionner l’attitude avec laquelle l’attaquant uruguayen a quitté le terrain, puisqu’une fois le changement intervenu, aucun d’eux n’a établi un contact visuel. «Je regardais le match. Normalement, tout joueur qui sort peut être en colère.»

Simeone ne trouve pas le retour à la baisse dans la performance de son équipe et cherchera à résumer le chemin des victoires: en dehors du tournoi le plus important d’Europe et bien qu’il mène toujours la Ligue espagnole, Barcelone n’apparaît derrière que de quatre points alors qu’ils restent onze disputés. Rendez-vous.