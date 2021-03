Londres pense qu’un traité sur l’après-Brexit à Gibraltar pourra être conclu

Le Royaume-Uni s’est dit lundi «raisonnablement confiant» quant à la conclusion d’un traité sur l’après-Brexit avec l’Union européenne concernant l’avenir de Gibraltar, une enclave britannique au sud de l’Espagne.

A quelques heures de la sortie effective de la Grande-Bretagne de l’UE, le 31 décembre dernier, Madrid et Londres étaient parvenus in extremis à un accord-cadre sur ce territoire. Mais les détails devaient en être fixés avant fin juin par les Espagnols et les Britanniques.

«Tout le monde sait que ces négociations peuvent être difficiles mais je pense que nous avons eu affaire à beaucoup de pierres d’achoppement et que nous les avons surmontées dans les négociations que nous avons eues pendant la période de Noël», a dit le chef de la diplomatie Dominic Raab au cours d’une conférence de presse commune à Gibraltar avec le chef du gouvernement de cette enclave Fabian Picardo.

«Evidemment, cela requiert de la bonne volonté chez toutes les parties mais je suis vraiment raisonnablement confiant (…) je pense que nous pouvons faire de cet accord-cadre un traité juridiquement contraignant», a ajouté Dominic Raab, qui a souligné qu’il faudrait pour y arriver «un travail acharné».

15.000 passages à la frontière chaque jour

L’accord-cadre entre Madrid et Londres prévoit l’application à Gibraltar des règles de Schengen -la libre-circulation à l’intérieur de 22 des 27 Etats membres de l’UE et de quatre autres pays européens-, en dépit du départ du Royaume-Uni de l’Union européenne.

Quelque 15.000 personnes, pour la plupart des Espagnols, passent chaque jour la frontière pour se rendre dans ce territoire britannique afin d’y travailler.

