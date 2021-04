Lizzo : la chanteuse appelle ses alliés à faire un acte intentionnel de lutte contre le racisme

Lizzo est en train de réinitialiser les règles sur ce que signifie être un allié dans la lutte contre le racisme en Amérique.

La chanteuse lauréat d’un Grammy Award interpelle les personnes qui disent aider à démolir les systèmes d’oppression. Certains petits gestes tels que mettre «Black Lives Matter» dans une biographie sur les réseaux sociaux ou partager un carré noir ne suffisent pas.

Dans une vidéo partagée sur Instagram jeudi 15 avril, la star de «Truth Hurts» a expliqué comment les gens pouvaient faire des actes intentionnels pour arrêter la propagation de la haine et des tropes racistes.

«Le racisme n’est pas une photo en noir et blanc ou une idée désuète», a-t-elle déclaré. «C’est un système qui est très bien vivant aujourd’hui et qui fonctionne très bien dans ce pays. Et je sais que c’est une pilule difficile à avaler, alors en voici une autre. Mettre «BLM» dans votre bio et publier un carré noir n’est plus le strict minimum.

«Vous devez faire un acte intentionnel de lutte contre le racisme chaque jour. Qu’est-ce qu’un acte intentionnel de lutte contre le racisme? Eh bien, avez-vous fait un don pour renflouer un manifestant? Avez-vous acheté à une entreprise noire? Une entreprise asiatique? Avez-vous acheté à une personne de couleur aujourd’hui? Avez-vous vu quelqu’un se faire harceler pour la couleur de sa peau et vous y rendre intentionnellement pour l’arrêter? Vous êtes-vous éduqué?»

Lizzo a parlé de l’éveil de l’Amérique en ce qui concerne la race. Dans une interview accordée à PEOPLE en 2020 après la mort de George Floyd, elle a déclaré: «Ce n’est pas si difficile à voir. Les gens qui ne le voient pas ne veulent pas le voir. Je n’ai pas de sympathie pour les gens qui ne le voient plus. Les Noirs sont fatigués. Nous sommes tellement fatigués.

Alors que Lizzo continue de se battre pour qu’une structure systémique tombe, elle est une ardente défenseure de la positivité corporelle et plus encore. En mars, elle a révélé qu’elle s’était associée à Amazon pour une série de télé-réalité non scénarisée à la recherche de femmes dynamiques et complètes qui ont été sous-estimées et sous-représentées pour la rejoindre sur scène.