Lionel Messi pourrait rester à Barcelone pour jouer avec un grand ami

Le tout nouveau président Joan Laporta cherche à ajouter un grand ami de Messi pour convaincre La Pulga de rester. Qu’en est-il de Manchester City et des autres candidats?

Joan Laporta aurait déjà contacté le joueur de Manchester City pendant la campagne et maintenant, en tant que président, il a proposé les conditions à l’Argentin. Il pense que l’arrivée de Sergio ‘Kun’ Aguero contribuerait à la continuité de Messi.

Et la meilleure partie pour le club de Culé, c’est que lorsqu’il a été libéré avec le laissez-passer en sa possession, il pouvait prendre ses services sans payer le laissez-passer.

Barcelone aurait déjà fait une offre formelle de signer Sergio Agüero, selon TyC Sports. Kun, qui met fin au contrat de cet été avec Manchester City, n’a pas encore renouvelé avec les citoyens, il serait donc libre à la fin de la saison.

Laporta, le nouveau président du club récemment élu, veut convaincre Agüero de rejoindre Barcelone, où il pourrait jouer aux côtés de son grand ami Lionel Messi, et ce serait la carte qu’il jouerait pour essayer de convaincre 10 de rester en Catalogne.

Le haut dirigeant de Culé, selon les informations de TyC Sports, estime que l’ arrivée de Kun dans l’équipe serait un moyen d’aider Leo, qui met également fin à son contrat en juin, à continuer au club.

La saison dernière, Messi a déjà tenté de quitter Barcelone et désormais Joan Laporta a parmi ses priorités pour réaliser le renouvellement de la fissure argentine.

Les premiers contacts entre le président et le joueur de Manchester City ont eu lieu pendant la campagne électorale. Mais maintenant, installé dans ses fonctions, Laporta est allé plus loin et a présenté une offre formelle à Agüero. Ce sera l’attaquant qui décidera quoi faire de son avenir, mais sur la table, il a déjà la possibilité de signer pour Barcelone.

La relation entre Messi et Kun est fantastique. Tous deux dorment ensemble depuis l’âge de 17 ans dans les concentrations de l’équipe nationale argentine. Et les deux ont déjà plus de 30 ans. C’est une longue période d’amitié qui peut être la clé pour Agüero de rejoindre l’équipe du Barça.