Lionel Messi : le geste qu’il a fait et qui confirmerait qu’il est toujours à Barcelone

L’attaquant argentin et une action qui excite tous les Catalans.

Il y a des moments, des situations et des actions qui, sans dire un mot, signifient beaucoup. Parce que Lionel Messi n’a pas encore renouvelé son contrat avec Barcelone, Qui expire le 30 juin, mais ces derniers jours, il a joué dans deux actions qui suggèrent qu’il restera dans le club qui lui a tout donné et qu’il est une idole absolue.

Il a d’abord assisté aux élections présidentielles, étant la première fois de sa vie qu’il les menait. Et le deuxième geste est venu hier, alors qu’il assistait à l’acte cérémoniel d’inauguration de Joan Laporta, vainqueur des élections et avec qui il entretient de bonnes relations depuis son mandat précédent. Assis dans l’une des tribunes du Camp Nou, La Pulga a écouté le discours puis s’est étreint devant le regard de toutes les personnes présentes et des caméras.

«Je suis arrivé pour prendre des décisions, comme convaincre Leo de continuer, en profitant du fait qu’il est là. Il le sait déjà. Tu sais combien je t’aime et je ferai tout ce que je peux pour te maintenir», Laporta a déclaré sur scène installée au Camp Nou pour son premier discours en tant que nouveau président de Barcelone, diffusé sur Barça TV.

Messi, en costume et avec une jugulaire, faisait partie des personnes présentes et a hoché la tête lors du message direct de Laporta au début de son deuxième mandat après le cycle réussi entre 2003 et 2010.

«Si nous avions un champ complet, vous ne partiriez pas à coup sûr, même dans la mesure où la pandémie nous fait mal. Quoi que vous fassiez, ça ira. Mais nous essaierons de vous convaincre. Pardonnez-moi de faire référence à cet acte, mais tu sais combien je t’aime», a réitéré Laporta qui a à son tour réitéré son soutien à l’entraîneur, le Néerlandais Ronald Koeman.

«Notre priorité est que le Barça redevienne économiquement viable. C’est pourquoi nous avons préparé un plan choc et nous allons créer de nouvelles sources de revenus. Nous le ferons avec respect, mais avec courage», a-t-il expliqué à propos de la situation économique difficile du club. passer au travers.

Il a également assuré se sentir «héritier des valeurs de Joan Gamper, de l’héritage qu’il a laissé», qu’il mènera «pour faire face aux défis immédiats et à ceux des années à venir».