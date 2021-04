Lionel Messi : l’attaquant argentin commandé à Barcelone un nouveau titre

La star argentine Lionel Messi, avec deux buts, a conduit Barcelone à un nouveau titre en Copa del Rey ce samedi, après avoir battu l’Athletic Bilbao en finale à Séville par un retentissant 4-0.

Messi a marqué à 23 minutes et 27 minutes de la seconde mi-temps pour compléter la victoire. Le Français Antoine Griezmann a ouvert le compte (14 minutes de la seconde période) et le deuxième but était du Néerlandais Frenkie de Jong (18 minutes de la seconde période).

Après une première mi-temps très régulière, au point de se reposer à égalité sans ouvrir le tableau de bord, Barcelone ressemblait à son meilleur temps dans le complément et, sous la main de Messi, construisait une victoire juste et sans appel. Outre Rosario, De Jong (deux passes en plus de son score) et l’arrière Jordi Alba (les deux autres passes-but) ont brillé.

Messi a atteint 31 buts au cours de la saison (les mêmes qu’il a marqués toute la saison dernière) et a déjà ajouté 35 titres avec le club du Barça: quatre Ligue des champions, trois Super Coupes d’Europe, trois Coupes du monde des clubs, dix ligues espagnoles, huit espagnoles. Super Coupes et, avec celle d’aujourd’hui, sept Copa del Rey (c’était aussi la septième pour ses coéquipiers Gerard Piqué et Sergio Busquest).

Barcelone s’est imposé comme le meilleur champion du tournoi: il a soulevé la coupe 31 fois. Le deuxième est précisément sa défaite ce samedi, l’Athletic Bilbao, avec 23, et à la troisième place le Real Madrid reste avec 19.

L’équipe basque venait de perdre la finale de l’édition 2019/20 il y a deux semaines (reportée en raison de la pandémie de coronavirus), pas moins que contre leur rival classique, la Real Sociedad (1-0).

Pour la star de Rosario, qui continue d’élargir sa légende, c’était son deuxième doublé en finale de la Copa del Rey, après celui qu’il avait marqué lors de l’édition 2015 (3-1 sur le même rival). Aujourd’hui, il a été élu meilleur joueur du match (MVP).