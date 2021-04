Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ou Kylian Mbappé? Le Français a répondu et surpris tout le monde

L’attaquant du PSG a accordé une interview et s’est comparé aux Portugais et à l’Argentin.

L’attaquant français Kylian Mbappe , figure du Paris Saint Germain ( PSG ) et champion du monde avec l’équipe nationale de son pays en Russie 2018, a assuré ce samedi qu’il se sentait le mieux lorsqu’il entre dans un terrain mais a admis qu’il était en dessous de l’Argentin Lionel Messi et du Portugais. Cristiano Ronald o, qui «a un milliard de choses de plus» que lui.

«Chaque fois que je vais sur un terrain, je me dis toujours que je suis le meilleur et, cependant, j’ai joué aux côtés de Messi et Cristiano et ce sont de meilleurs joueurs, ils ont un milliard de choses de plus que moi», a déclaré l’attaquant à RMC Sports. signal local.

Cependant, l’attaquant du PSG de 22 ans fait confiance à ses conditions: «Dans ma tête je me dis toujours que je suis le meilleur parce que comme ça on ne fixe pas de limites et on essaie de tout donner. Bien sûr, parfois les gens ne le font pas. t le comprendre parce que je crois qu’il y a peut-être aussi cette barrière qui se crée par rapport au sujet, là où on n’explique pas vraiment ce qu’est l’ego».

Mbappé, qui a débuté sa carrière à Monaco et est passé au PSG en 2017, a marqué 147 buts en 220 matchs en Ligue 1 française et est la figure la plus convoitée par les clubs les plus puissants d’Europe, comme il le sera avec la passe en son pouvoir. en juin 2022.

«J’ai eu la chance de gagner une Coupe du Monde quand j’avais 19 ans et mon ambition est de décrocher la deuxième. La France a de grands joueurs et nous ne pouvons pas attendre encore 20 ans pour en gagner une autre», a-t-il déclaré, évoquant écart entre la première conquête en 1998 et celle mentionnée en Russie.