Lionel Messi a présenté ses chaussures les plus extravagantes de l’histoire

La marque allemande de vêtements de sport qui habille le joueur argentin a dévoilé le design des nouvelles bottes.

La saison est sur le point de se terminer et Barcelone a deux fronts à combattre: la Liga et la Copa del Rey, où elle est déjà en finale. Et celui qui est prêt à briller, non seulement dans le sport mais aussi avec les vêtements, c’est Lionel Messi.

L’attaquant argentin a présenté sur ses réseaux sociaux le nouveau design de son Adidas Nemeziz, un modèle qu’ils appelaient «Messi, le roi pack».

Les Nemeziz sont une célébration éblouissante d’une autre année de succès sans précédent pour le numer 10. Au cours de la saison 2020-21, Messi est non seulement devenu le meilleur buteur de l’histoire du football d’association avec le même club, mais a également battu la ligue. Le record d’apparitions de Xavi pour Barcelone (767).

Le graphique sur les bottes présente un maillage géométrique du logo personnel de Messi en rouge, orange et noir, créant des zigzags nets inspirés des célèbres dribbles de l’attaquant du Barça.

Messi a porté les chaussures sur le terrain ces dernières semaines, notamment lors de la victoire 6-1 de son équipe à l’extérieur contre la Real Sociedad, dans laquelle la star argentine a marqué deux buts et en a aidé un autre.