L’intervention de l’UE et des USA dans la Corne de l’Afrique dénoncée

Des dizaines de milliers d’Ethiopiens et d’Erythréens vivant aux Etats-Unis ont protesté, mercredi dernier, contre l’intervention de l’Union européenne et des Etats-Unis dans la région de la Corne de l’Afrique.

Les manifestants se sont également opposés à ce qu’ils estiment être une campagne de désinformation financée par ce qui reste du Front de libération du peuple du Tigré (TPLF) et leurs partisans de la diaspora.

Ils brandissaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire : «Le New York Times, CNN, Reuters cessez de diffuser de fausses nouvelles pour de l’argent !».

La manifestation a été organisée devant le Département d’Etat américain à Washington D.C, avec des protestataires qui scandaient des slogans demandant la fin de l’intervention politique en Ethiopie.

Des manifestations similaires ont également été organisées à Londres et dans l’Ontario, au Canada.

«Américains ! Mettez de l’ordre dans votre propre maison et restez en dehors de l’Ethiopie et de la politique éthiopienne», et «USA & Europe, Arrêtez de vous mêler des problèmes internes éthiopiens/africains. Nous pouvons résoudre nos problèmes internes», scandaient les manifestants.

