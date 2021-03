Lil Wayne n’est pas un fan de la Recording Academy et il l’a dit haut et fort

«Fuk the Grammys», s’est réveillé le PDG de Young Money et a tweeté lundi 15 mars, la nuit après la diffusion des Grammy Awards 2021.

Weezy a été nominé 26 fois au cours de sa carrière et en a remporté cinq, tout en se produisant à plusieurs reprises au spectacle depuis le Carter III jusqu’à l’ ère Carter V.

Bien que mis à part une victoire de la meilleure performance rap en 2017 pour son apparition dans «No Problem» de Chance The Rapper, il n’a pas reçu de prix solo de la Recording Academy depuis 2009 avec C3 – bien qu’il ait sorti de nombreux projets depuis.

Ce n’est cependant pas la première fois que Wayne se fait entendre, car il a exprimé son mécontentement en décembre, après l’annonce des nominations pour 2021.

«En tant qu’artiste, quand je vois venir da Grammys et que je ne suis pas impliqué ni invité; Je me demande. Est-ce moi, ma musique, ou juste un autre détail technique», a-t-il écrit sur Twitter.

«Je regarde autour de moi avec du respect et je me demande en compétition si je ne suis pas digne?! Ensuite, je regarde autour de moi et je vois 5 Grammys qui me regardent et je vais au studio.»

Reconnaissance de la Recording Academy ou non, Weezy se prépare pour son prochain projet, qui sera la troisième compilation complète de Young Money et la première de la liste depuis 2014 Young Money: Rise of an Empire. Pour l’instant, on ne sait toujours pas de qui appartient le label et si Nicki Minaj et Drake feront des apparitions.