Ligue des Champions : le tableau des quarts de finale

Le PSG retrouvera le Bayern Munich en quarts de finale de la Ligue des Champions. Avec le match retour au Parc des Princes. En demi-finales, les Parisiens pourraient se mesurer à Manchester City ou Dortmund.

Manchester City sera opposé à Dortmund, Porto-Chelsea et Real Madrid-Liverpool complètent le tableau. Les quarts de finale de la Ligue des Champions seront disputés les 6 et 7 avril (matches aller) et les 13 et 14 avril (matches retour).

Les quarts de finale :

Manchester City-Dortmund

Porto-Chelsea

Bayern Munich-Paris SG

Real Madrid-Liverpool