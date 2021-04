Liga : le Real s’offre le Barça avec un but de Benzema

Déterminant dans la course au titre, le Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone a tourné à l’avantage des Merengue de Zinedine Zidane (2-1), samedi soir à Alfredo Di Stefano, lors de la 30e journée de Liga.

Disputé sous un déluge, le Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone a permis au club de la capitale de réaliser un gros coup dans l’optique du titre. Samedi soir, les Merengue de Zinedine Zidane ont eu raison des Blaugrana de Ronald Koeman à Alfredo Di Stefano (2-1), à l’occasion de la 30e journée de Liga.

Quatre jours après un succès contre Liverpool (3-1), en quart de finale aller de la Ligue des champions, la Casa Blanca a livré une grande première période, magnifiée par un nouveau but de Karim Benzema. Sur un centre côté droit de Lucas Vazquez, l’attaquant français est venu couper la trajectoire au premier poteau et tromper Marc-André ter Stegen d’une talonnade (13e).

Le Real Madrid a enfoncé le clou sur un coup franc direct de Toni Kroos (28e), détourné par Pedri et Jordi Alba. En seconde période, le sursaut catalan n’aura été concrétisé que sur une reprise d’Oscar Mingueza (60e), contre des Madrilènes qui ont fini à dix pour une expulsion de Casemiro (91e) et auront tenu jusqu’au bout en souffrant.

Avec 66 points, le champion d’Espagne sortant revient à hauteur de l’Atletico Madrid, opposé dimanche au Betis Séville, et prend une longueur d’avance sur le FC Barcelone, battu après six victoires consécutives et qui recule à la troisième place.