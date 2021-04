Liga : le Barça domine Getafe avec un doublé de Messi

Ousmane Dembélé ne prendra pas part à la réception de Getafe ce jeudi. L’attaquant polyvalent du Barça est contraint de déclarer forfait en raison d’une douleur au bassin.

«Une date de retour sera envisagée selon sa récupération», indique son club dans un communiqué. Les autres français Lenglet, Umtiti et Griezmann sont de leur côté bien dans le groupe.

❗ MEDICAL REPORT@Dembouz is out of #BarçaGetafe with discomfort in his pelvis. His return is pending his recovery.https://t.co/bq4dzm1ZAp pic.twitter.com/T3L5jHmFaF

— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 22, 2021