L’Espagne a souffert contre la Géorgie et l’Angleterre s’est facilement résolue contre l’Albanie

Les éliminatoires européens se poursuivent vers la Coupe du monde au Qatar 2022. Dans l’après-midi de ce dimanche, le plus frappant a été que l’Espagne a souffert plus que nécessaire.

Les jours des éliminatoires européens vers la Coupe du monde du Qatar 2022 continuent de se jouer. En ce sens, ce dimanche est plein d’action.

La première victoire de la France sur le Kazakhstan a été rejointe par quatre autres, même si certains ont laissé plus de perles que d’autres.

L’Angleterre a battu l’Albanie sans problèmes majeurs 2-0 avec des buts de Mount et Kane. L’Arménie a emboîté le pas et a battu l’ Islande avec des buts de Barseghyan et Bayramyan.

De son côté, la victoire de l’après-midi était aux commandes du Danemark : ils ont écrasé la Moldavie 8-0 avec deux buts d’ Ingvartsen, Skov, Dolberg, Jensen, Stryger Larsen et Damsgaard également deux fois.

Enfin, l’ Espagne a battu la Géorgie 2 à 1, mais non sans souffrir. La Géorgie a remporté la première mi-temps avec un but de Kvaratskhleia et l’Espagne a dû attendre la fin pour célébrer: à 56 Torres, il a égalé et à 92 Olmo a déclaré la victoire.