Les trois raisons pour lesquelles Cristiano Ronaldo a cessé d’être un joueur de premier plan

La star portugaise n’arrive pas à se faire une place en Europe, et des rumeurs sur son niveau commencent à circuler.

Cette journée a effrayé de nombreux amateurs de sport, en particulier le football. C’est que, tant Cristiano Ronaldo que Lionel Messi semblaient être des joueurs inoxydables, car contrairement aux athlètes ordinaires, cela donnait le sentiment que leur déclin ne viendrait jamais.

Cependant, un autre faux pas à la Juventus nous invite à douter de la performance de la star portugaise, et à penser qu’il n’est peut-être plus ce qu’il était autrefois. Son nom sera écrit dans tous les livres de football. C’est que Cristiano est devenu une légende historique du sport, donc son héritage ne sera jamais oublié.

En tant que joueur, il a tout gagné au niveau national et a laissé son Portugal natal très bien placé devant le monde, dans les compétitions internationales. Cependant, ces temps sont révolus et aujourd’hui la réalité est différente.

Maintenant, quelles sont les raisons pour lesquelles on peut considérer que Cristiano Ronaldo a abaissé son niveau, et bien qu’il fasse toujours partie de l’élite européenne, la tendance indique qu’il cesse d’être un joueur de premier plan:

– Ces dernières années, il est devenu vraiment impossible de nommer la Ligue des champions, et de ne pas inclure son nom dans la même phrase. C’est que, son passage à la Maison Blanche, le club le plus gagnant de l’histoire du concours, lui a permis de soulever le trophée pas plus et pas moins de 4 fois, et 3 d’entre eux sans interruption.

Cependant, depuis son dernier jalon de la saison 2017/18, il n’a pas dépassé les quarts de finale. De cette façon, il est arrivé à ce moment-là, dans lequel il est tombé face à l’Ajax lors de sa première présentation avec la Juventus. Un an plus tard, ils sont tombés en huitièmes de finale contre l’Olympique de Lyon, et cet après-midi, dans le même stade contre Porto.

– En raison de son âge, 36 ans, sa valeur de footballeur s’est essoufflée. Ainsi, son nom n’apparaît plus dans les dossiers des grands clubs, laissant place aux promesses d’aujourd’hui, comme Kylian Mbappé ou Erling Haaland. Il est à noter que son nom n’apparaît plus parmi les 10 footballeurs les plus chers du monde.

– La possibilité de sa retraite, ou de continuité dans les ligues mineures: Aujourd’hui, on ne parle plus de sauts dans sa carrière, mais on parle d’un possible déclin qui le conduira à jouer dans des ligues qui ne font pas partie de l’élite européenne.

En tout cas, tout indique que sa retraite est encore loin dans le temps, et personne ne serait surpris si Cristiano jouait ses derniers jetons, pour être à nouveau sacré champion du tournoi le plus important d’Europe.

La vérité est que malgré ce qui a été nommé, Cristiano Ronaldo est un joueur énorme, propriétaire d’un talent enviable et d’un comportement physique exemplaire. Ce qui viendra, alors, concernant sa continuité dans le football, sera l’œuvre du futur, et il ne reste plus qu’à attendre de voir quelle surprise il a en réserve.