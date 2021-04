Les sœurs de Cristiano Ronaldo : qui sont-elles, Instagram, photos et plus

Ronaldo Ctistiano a deux sœurs, toutes deux plus âgées que lui. Elma Aveiro est sa sœur aînée et Katia Aveiro est la plus jeune des deux.

Katia est une chanteuse et femme d’affaires, se décrivant sur son profil Instagram comme une «influenceuse numérique». De même, l’Instragram d’Elma dit qu’elle est une «femme entreprenante».

En effet, Ronaldo a promu leur travail sur ses propres réseaux sociaux, encourageant notamment ses partisans. Les deux sœurs ont été assez franches sur les questions relatives à leur frère Cristiano, en particulier si elles sentent qu’il a été victime d’une transgression perçue.

En 2018, par exemple, Katia a sauté à la défense de la star de la Juventus après son carton rouge lors d’un match de Ligue des champions contre Valence.

«La honte du football … justice sera rendue», a limogé Katia Aveiro dans un post Instagram. «Ils veulent détruire mon frère mais Dieu ne se repose jamais. Honteux», a-t-elle dit.

Katia s’est de nouveau retrouvée à la une des journaux en 2020, cette fois après qu’un test de coronavirus positif a empêché Ronaldo de participer à un certain nombre de matchs en octobre.

Le capitaine du Portugal a renvoyé un résultat positif au Covid-19 alors qu’il était en service international et, bien qu’il soit asymptomatique, a été contraint de s’isoler conformément aux directives de santé publique en Italie et dans le monde.

Ronaldo était clairement frustré par le scénario, car il se sentait en pleine forme et en bonne santé. C’était une frustration qui a également été partagée par Katia, qui a déclaré que la pandémie était «la plus grande fraude» dans une tirade sur les réseaux sociaux.

«Si Cristiano Ronaldo est celui qui doit réveiller le monde, je dois dire que ce Portugais est vraiment un envoyé de Dieu. Merci!» a-t-elle écrit sur Instagram.

«Je crois qu’aujourd’hui, des milliers de personnes qui en sont venus à croire tant à cette pandémie, aux tests et aux mesures prises verront, comme moi, que c’est la plus grosse fraude que j’ai vue depuis ma naissance. Une phrase qui J’ai lu aujourd’hui et je me suis levé pour applaudir: «Assez de tromper le monde entier». Quelqu’un, ouvrez les yeux, s’il vous plaît», a-t-elle dit.

Elma et Katia ont une excellente relation avec le joueur de la Juventus.