Les procès de deux Canadiens détenus en Chine débuteront dans les prochains jours

Les procès de deux Canadiens détenus en Chine depuis décembre 2018 et accusés d’espionnage débuteront dans les prochains jours, a annoncé mercredi 17 mars le ministre canadien des Affaires étrangères.

«Notre ambassade à Pékin a appris que les audiences de Michael Spavor et Michael Kovrig sont prévues devant les tribunaux du pays les 19 mars et 22 mars, respectivement», a dit Marc Garneau, chef de la diplomatie canadienne, dans un communiqué.

Pour le Canada, soutenu par de nombreux pays occidentaux, ses deux ressortissants sont détenus de façon «arbitraire», en représailles à l’arrestation quelques jours auparavant à Vancouver de Meng Wanzhou, cadre de Huawei, à la demande des États-Unis.

La fille du fondateur du géant chinois des télécoms avait été arrêtée le 1er décembre 2018 à la demande de la justice américaine, qui l’accuse d’avoir contourné les sanctions américaines contre l’Iran et veut la juger pour fraude bancaire.

«La détention arbitraire de MM. Kovrig et Spavor est une priorité absolue pour notre gouvernement, et nous continuerons à travailler sans relâche pour obtenir leur libération immédiate», a indiqué le ministre canadien.

Le chef de la diplomatie canadienne dénonce le «manque de transparence» de la part des autorités chinoises et exige de pouvoir assister aux comparutions des deux hommes. L’arrestation fin 2018 de l’ex-diplomate canadien Michael Kovrig et de son compatriote Michael Spavor a provoqué une crise diplomatique sans précédent entre Ottawa et Pékin.

L’annonce du début du procès des deux Canadiens intervient au moment où la procédure d’extradition visant Meng Wanzhou est entrée dans sa dernière phase. Les dernières audiences avant une décision canadienne sont prévues en mai prochain.

