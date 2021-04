Les positions sexuelles pour tomber enceinte

Ça y est, votre décision est prise : vous allez faire un bébé ! C’est parti pour les essais bébé, et les séances câlins à profusion. Pour optimiser vos chances de tomber enceinte plus vite, vous vous en doutez, mieux vaut faire l’amour tous les jours.

Et si certaines positions sexuelles, en plus de varier les plaisirs et les sensations, pouvaient donner un petit coup de pouce à la nature ? Calez-vous avec votre amoureux dans votre canapé, on vous explique tout.

Pas besoin d’être une pro du Kamasutra (ni une contorsionniste surdouée) pour y arriver ! Certaines positions sexuelles, si vous ne les connaissez pas encore, sont très faciles à réaliser. Il faut juste y penser. Faire un bébé après tout, il n’y a rien de plus simple !

Les positions sexuelles en face-à-face et allongées, comme «le missionnaire», classiques mais intenses, vous sont particulièrement recommandées si vous voulez tomber enceinte. Pourquoi ? Car la pénétration est plus profonde, au plus proche du col de l’utérus, et la position allongée favorise la progression des spermatozoïdes. Mais elles ne sont pas les seules positions sexuelles qui peuvent maximiser vos chances de devenir parents.

Car côté conception, on dit aussi OUI aux positions sexuelles où la femme tourne le dos à son partenaire, comme la levrette. Ces positions permettent une pénétration intense et profonde. Rien de mieux pour les spermatozoïdes qui foncent droit vers l’ovule. Découvrez dans notre dossier quelles sont les positions de dos les plus appropriées pour tomber enceinte.

Moins efficaces : les positions sexuelles debout. La pénétration n’est pas maximale et le sperme est victime de l’attraction terrestre. Idem d’ailleurs lorsque la femme se trouve sur son homme. Ces positions, comme la position de l’Andromaque, sont davantage conseillées pendant la grossesse ou après l’accouchement.

Enfin, les positions sexuelles assises (les deux partenaires sont au même niveau comme lors de la position du Lotus) ne sont pas particulièrement indiquées pour tomber enceinte. Petite astuce cependant pour ses adeptes : mesdames, veillez à avancer votre bassin pour permettre une pénétration plus profonde.

Et même si ces positions sexuelles ne sont pas les plus appropriées pour tomber enceinte, elles ne sont cependant pas à oublier, essais bébé ou pas (varier les plaisirs, on a dit) !