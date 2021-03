«Les Nigérians n’ont jamais aimé Burna Boy au début», Reno Omokri dit

Ancien de l’aide présidentielle et auteur et avocat nigérian primé, Reno Omokri dit que les Nigérians n’aimaient pas Burna Boy depuis le début.

Selon lui, lorsque tout le monde rejetait, méprisait et ne croyait pas en Burna Boy, il croyait en lui-même et se poussait là où il est maintenant.

Dans un article publié sur la page de Reno, il a utilisé Burna Boy comme étude de cas pour conseiller aux gens de croire en eux.

«Les Nigérians n’aimaient pas @BurnaBoy dès le départ. Le monde ne l’aimait pas non plus ab initio. Savez-vous qui l’a fait? Burna! Il aimait et croyait en lui-même. Quand vous croyez en vous-même, cette croyance en soi est tellement contagieuse que les autres ne peuvent s’empêcher comme vous de revenir #FreeLeahSharibu #RenosNuggets».