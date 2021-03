Les équipes qui veulent empêcher Sergio Agüero d’être un duo avec Lionel Messi au FC Barcelone

Sergio Agüero est sur le point de mettre fin à son contrat avec Manchester City et bien que tout indique qu’il rencontre Lionel Messi au FC Barcelone, il y a des équipes plus grandes qui peuvent lui apporter des offres alléchantes.

Le marché des transferts approche et les rumeurs de noms susceptibles de changer de club sont brûlantes, comme c’est le cas de Sergio Agüero, un attaquant argentin qui compte les heures à Manchester City.

Son contrat avec les Citizens expire dans les prochains mois et il n’y a aucun signe de renouvellement. «Peut-être que j’y penserai quand la pause commencera et que j’aurai plus de temps. En tant que personne et en tant que joueur, j’aimerais bien sûr qu’il reste. Mais il faut voir ce qui se passe en fin de saison», a déclaré Pep Guardiola à propos de l’Argentin.

Mais il semble que Sergio Agüero n’ait plus la confiance de ses coéquipiers puisque dans les dernières heures sa colère avec ses coéquipiers est devenue virale, lors de la victoire 2-0 contre le Borussia Monchengladbach pour la Ligue des champions. «Ils ne me passent pas le ballon», a déclaré l’Argentin.

Bien que tout indiquait que Sergio Agüero pourrait avoir son avenir avec son ami Lionel Messi au FC Barcelone, dans les dernières heures, une nouvelle équipe est apparue intéressée à le signer pour renforcer son attaque et c’est la Juventus.

Selon les informations de Calciomercato, l’équipe italienne a Sergio Agüero dans son portefeuille pour renforcer et renouveler son attaque, et pour laisser partir les footballeurs de la stature de Cristiano Ronaldo et Paulo Dybala.

Le média susmentionné explique que ce n’est pas la seule offre que Sergio Agüero aurait au sein du Calcio italien, puisque l’Inter Milan peut lui proposer une offre succulente au cas où ils vendraient Romelu Lukaku et Lautaro Martínez, qui s’intéressent à d’autres ligues.