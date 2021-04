LeBron James : le basketteur a élargi son entreprise et surpris tout le monde

Élargit son activité … La société d’investissement du basketteur américain et star de la NBA, LeBron James, a augmenté sa participation dans Liverpool, actuel champion de Premier League anglaise, en acquérant des actions d’une valeur de 735 millions de dollars.

De cette façon, le basketteur a de nouveau clairement indiqué qu’il était un fan de football et qu’il suivait les Reds à tout moment.

Le Fenway Sports Group (FSG) a confirmé que RedBird Capital Partners, une société d’investissement détenue en copropriété par LeBron James, a acquis des parts dans un investissement crucial pour Liverpool car il lui permettra de se remettre de la crise financière provoquée par la pandémie de coronavirus, qui était estimé avoir entraîné une perte de 180 millions de dollars de revenus, a noté thesportsrush.com.

Le club a prévu d’agrandir une tribune au stade d’Anfield Road, ce qui porterait la capacité à 61 000 spectateurs et, en outre, l’injection financière devrait permettre d’investir dans de nouveaux acteurs sur le marché des transferts. FSG négociait avec RedBird depuis plusieurs mois et jusqu’à présent, James détenait une participation d’environ deux pour cent.

Le Fenway Sports Group, qui possède également l’équipe de baseball des Boston Red Sox, a pris le contrôle de Liverpool en 2010 et grâce au nouveau partenariat stratégique, il sera possible de poursuivre plus rapidement des opportunités de croissance à l’avenir.