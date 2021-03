«Le Vatican refuse de bénir le mariage homosexuel mais en profite avec bonheur», Sir Elton John

Le légendaire chanteur britannique Sir Elton John a accusé le Vatican d’hypocrisie après avoir déclaré que l’Église catholique ne pouvait pas bénir les unions de même sexe.

Le chanteur a affirmé via une publication Instagram que le Vatican avait investi «des millions» dans son biopic de 2019 Rocketman qui le célèbre en train de trouver le bonheur de son mariage homosexuel. Sir Elton s’est marié avec son partenaire, David Furnish en 2014.

Dans son message, le chanteur de 73 ans a également tagué l’Église catholique et le pape François, qui a approuvé le décret du Vatican.

Le commentaire d’Elton vient après que le bureau d’orthodoxie du Vatican, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, tout en répondant à une question de savoir si le clergé catholique peut bénir les syndicats homosexuels, a simplement répondu; «Négatif.»

Selon le journal américain The Daily Beast, le Vatican a investi à la fois dans Rocketman et Men in Black: International.

Rocketman a été un succès critique et commercial, gagnant des éloges pour sa représentation de l’homosexualité de Sir Elton. Il présentait une scène de sexe entre les acteurs Taron Egerton et Richard Madden.

Le Vatican a été contacté pour commenter. Dans son explication sur les unions homosexuelles, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi a dit que Dieu «ne peut pas bénir le péché».

«La présence dans de telles relations d’éléments positifs, qui doivent en eux-mêmes être valorisés et appréciés, ne peut justifier ces relations et en faire des objets légitimes d’une bénédiction ecclésiale puisque les éléments positifs existent dans le contexte d’une union non ordonnée au plan du Créateur.

«Dieu ne bénit pas et ne peut pas bénir le péché. Il bénit un homme pécheur, afin qu’il puisse reconnaître qu’il fait partie de son plan d’amour et se laisser changer par lui», a-t-il ajouté.