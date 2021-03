Le Seigneur des Anneaux : Andy Serkis faisait tout pour rester dans la peau de Gollum même entre les prises

Afin de vraiment habiter son personnage, Andy Serkis marchait à quatre pattes pendant le tournage du «Seigneur des Anneaux».

L’acteur anglais a incarné Gollum dans la fameuse trilogie adaptée des livres de J.R.R. Tolkien, et il a désormais admis avoir adopté une méthode assez extrême pour bien jouer cette créature sournoise qui se déplace toujours avec les mains au sol.

«Je marchais à quatre pattes lorsqu’on tournait Le Seigneur des Anneaux» a-t-il déclaré dans les colonnes du journal The Guardian. «J’ai passé beaucoup de temps à me préparer à ce rôle. Je partais me promener à quatre pattes pendant des heures. Il m’arrivait de me trouver face à des gens, alors je devais juste faire semblant de chercher quelque chose.»

Le comédien de 56 ans a également confié qu’avoir obtenu un rôle si emblématique un peu plus tard dans sa carrière ne le décevait pas du tout. Au contraire, il est persuadé qu’il n’aurait pas pu encaisser la frénésie qui entourait les films de Peter Jackson s’il avait été plus jeune.

«J’avais la trentaine quand tout a explosé» a-t-il partagé. «Je suis reconnaissant que ce soit arrivé quand c’est arrivé. C’était une période extraordinaire; tant de choses sont sorties de cette expérience, et que cela me plaise ou non, ce rôle m’accompagne au quotidien. Il ne disparaîtra jamais.»

«Le Seigneur des Anneaux» aura bientôt droit à un remake sur Amazon Prime Video, cette fois-ci sous un format série.

Malgré le titre, l’intrigue ne se déroulera toutefois pas à la même époque que la fameuse trilogie mais durant une autre période de l’histoire de la Terre du Milieu. Aucun des acteurs originaux ne seront donc de retour.