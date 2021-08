Le salaire de Manon Marsault (Les Marseillais) vient de fuiter sur la Toile

Bien que vacciné contre le coronavirus, le révérend Jesse Jackson, pasteur et figure de la lutte pour les droits civiques aux Etats-Unis, a été hospitalisé après avoir été testé positif au Covid-19.

Agé de 79 ans, Jesse Jackson a été admis au Northwestern Hospital de Chicago avec sa femme Jacqueline Jackson, 77 ans, a indiqué l’organisation «Rainbow PUSH Coalition» (RPC), qu’il préside, dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux.

«Les médecins surveillent LEUR état de santé»

«Les médecins surveillent actuellement leur état de santé. Toute personne ayant été en contact avec l’un ou l’autre au cours des cinq ou six derniers jours devrait suivre les directives des CDC (Centres de contrôle et de prévention des maladies, ndlr)», souligne l’organisation basée à Chicago qui œuvre pour la paix et la justice.

Après avoir reçu le précieux sérum, en janvier dernier, Jesse Jackson, qui a révélé en 2017 souffrir de la maladie de Parkinson, avait encouragé la population à se faire vacciner.

Fidèle de Martin Luther King dans les années 1960, le septuagénaire a milité avec lui pour les droits civiques. Il était d’ailleurs à ses côtés lorsque celui-ci a été assassiné à Memphis en 1968.

Le révérend s’est présenté deux fois à la primaire démocrate pour la présidentielle américaine, en 1984 et 1988. Il proposait notamment d’augmenter les impôts pour les plus riches et de rembourser une partie des frais médicaux.

Décoré en juillet de la légion d’honneur

En juillet dernier, Emmanuel Macron lui avait remis les insignes de commandeur de la Légion d’honneur.

«Les valeurs pour lesquelles vous vous êtes battu sont les mêmes que celles de la République française (…) Vous êtes notre frère», avait déclaré le chef de l’Etat en lui remettant, avec «une grande joie», la plus haute distinction française.

«Vous êtes un ami particulier de la France», avait également salué le président, en rappelant que Jesse Jackson avait négocié la libération d’otages français pendant la première Guerre du Golfe en 1990.