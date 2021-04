Le record que Messi ne veut en aucun cas battre contre le Real Madrid

Barcelone se rendra au Real Madrid ce samedi à l’Alfredo Di Stéfano, un cadre sans précédent pour El Clásico, et Lionel Messi, habitué à battre des records, pourrait battre un autre record personnel, mais ni lui ni les fans de Blaugrana ne le souhaitent.

Lionel Messi bat des records dans pratiquement tous les matchs. Et au fil du temps, les marques que La Pulga bat sont de plus en plus inhabituelles, puisque les plus évidentes ont déjà été laissées de côté il y a longtemps. Cependant, maintenant, la puce est sur le point de battre un record personnel, mais il ne voudra sûrement pas le faire.

Est-ce que ce samedi, Barcelone se rendra au Real Madrid à l’ Alfredo Di Stéfano, un cadre sans précédent pour El Clásico qui gardera toute la planète du football en haleine, et bien que Leo soit le meilleur buteur de l’histoire du derby espagnol, il a été longtemps sans se transformer en le même.

La dernière fois que le Rosario a marqué contre le Real Madrid, c’était le 6 mai 2018, dans le match qui s’est terminé à égalité 2-2 par la Liga. Plus tard, Barcelone et le Real Madrid se sont à nouveau croisés à six reprises, et sur aucune d’elles le capitaine de l’équipe nationale argentine n’a pu se convertir. Cela fait presque trois ans sans marquer de Merengue.

Pour le moment, c’est la plus longue séquence de Leo sans marquer le rival classique, ce qui s’était déjà produit entre le triplé marqué au Bernabéu le 23 mars 2014 et le doublé le 23 avril 2017 également dans l’enceinte blanche, quand il a dépassé trois ans sans marquer de buts contre Madrid, mais le nombre de matchs était également de six.

Par conséquent, si la Flea ne marque pas ce samedi à Valdebebas, elle aura battu son propre record négatif de matchs consécutifs sans pouvoir marquer de buts contre le Real Madrid. S’il parvient à marquer, tout restera pareil et, en plus, il l’aura fait dans 70 des 90 stades dans lesquels il aura joué.