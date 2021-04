Le Real Madrid félicite le Barça pour une Coupe «méritée»

Quelques secondes après la fin du match, le Real Madrid a fait preuve de sportivité et a félicité l’éternel rival pour avoir réalisé sa trente et unième Copa del Rey.

A travers un tweet sur Twitter, le club de Concha Espina a félicité le club et ses fans pour une Coupe «méritée», évoquant le compte international du club du Barça.

Le Barça avait également félicité le Real Madrid pour avoir remporté ses derniers titres, de la Ligue des champions 2018 à la Ligue de la saison dernière.

Congratulations to Real Madrid on winning the 2019/20 La Liga title

— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 16, 2020