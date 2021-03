Le Real Madrid et le Barça hors jeu pour Harry Kane ?

D’après les indiscrétions de Manchester Evening News, le Real Madrid et le FC Barcelone ne seraient pas des points de chute possibles pour Harry Kane.

En effet, comme l’a indiqué le média britannique, Zinedine Zidane et Joan Laporta, respectivement coach merengue et président catalan, n’auraient pas les épaules suffisamment solides pour assumer le transfert de Harry Kane, et ce, à cause de la crise liée au coronavirus.

Le Real Madrid serait donc très vite sorti de la course pour l’attaquant de Tottenham.