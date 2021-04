Le Real Madrid de Zinedine Zidane reçoit une nouvelle pour son mercato

Prêté cet hiver à Arsenal, Martin Odegaard semble s’épanouir en Premier League. Mikel Arteta a d’ailleurs révélé avoir des discussions avec le joueur du Real Madrid tous les jours mais que son avenir chez les Gunners ne pouvait pas encore être déterminé.

Dans des propos rapportés par Football.london, Mikel Arteta a affirmé que Martin Odegaard semblait heureux à Arsenal mais que son possible recrutement dépend de choses encore indéterminées aujourd’hui :

«Je parle avec lui tous les jours. Je vois son visage, son langage corporel et il a l’air vraiment heureux avec nous maintenant. On a des contacts avec lui jusqu’à la fin de la saison. Ce qu’on doit faire c’est essayer de le faire performer, se développer et qu’il soit aussi heureux qu’il le peut. L’équipe réfléchira dans le but de meilleures performances, de meilleurs résultats et à la fin de la saison on verra et on aura une discussion. On sait qu’il y a certains scénarios qui peuvent varier et qu’on ne contrôle pas. Ils sont dépendants de choses qu’on ne peut pas déterminer aujourd’hui, mais le plan est d’aller de l’avant avec ce qu’on et (les propriétaires d’Arsenal) sont totalement d’accord avec cela et ils nous ont toujours supporté.»