Le PSG a pris une décision drastique sur Kylian Mbappé

Il s’est fatigué et a mis un prix de vente dessus. Le Paris Saint Germain sait que Kylian Mbappé veut quitter le club pour l’Espagne, où le Real Madrid le cherche, et pour cette raison il a baissé le prix de l’attaquant de 200 millions d’euros à une somme qui se situerait entre 140 et 160 millions, après que le buteur ait exprimé qu’il était fatigué des critiques et qu’il se sentait trop exposé dans son pays.

Dans ce contexte, la marge de manœuvre de l’équipe parisienne pour négocier sa grande figure commence à être moindre, tant le directeur sportif Leonardo que le patron du club Al Khelaïfi sont impatients, selon le journal Le Parisien, puisqu’ils peuvent encore perdre beaucoup plus d’argent si l’offre n’atteint pas ce chiffre.

Face aux critiques de la presse sur le niveau affiché en équipe de France lors des éliminatoires du Qatar 2022, l’attaquant Mbappé s’est plaint: «Cela fatigue, surtout lorsque vous jouez pour un club de votre pays et que vous laissez tout pour votre équipe. Différent pour les joueurs qui jouer à l’étranger, le traitement des médias est différent».

Le PSG ne laissera pas Mbappé de Paris se libérer (il aura le laissez-passer en sa possession le 30 juin 2022) après l’avoir acquis pour 180 millions d’euros à Monaco lors de la saison 2017, puisque les pertes pourraient être importantes pour lui équipe dirigée par Argentin Mauricio Pochettino.

Le PSG a été l’une des équipes qui a subi le plus de pertes pendant la pandémie de coronavirus, selon environ 353 millions de dollars, et il a besoin de revenus d’argent pour atténuer la situation, il est donc prêt à baisser le prix et à le vendre au prochain passage. marché, entre juin et août.