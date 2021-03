Le porte-conteneurs «Ever Given» remis à flot, le trafic reprend dans le canal de Suez

Selon l’Autorité du canal, le navire de 200 000 tonnes a pu être réorienté et remis à flot. Plus de 400 bateaux, immobilisés depuis une semaine, aux extrémités et au milieu de cette voie, vont pouvoir reprendre leur route.

Le porte-conteneurs Ever Given, qui obstruait le canal de Suez depuis près d’une semaine, a été remis à flot, a déclaré l’Autorité du canal de Suez (SCA) lundi 29 mars, permettant la «reprise du trafic» sur cette voie maritime majeure qui concentre environ 10 % du commerce maritime international.

Lundi matin à l’aube, le navire long de 400 mètres de long et lourd de plus de 220 000 tonnes, avait commencé à bouger, après la libération de sa poupe, et avait été remis à 80 % dans la «bonne direction».

«L’arrière du navire s’est éloigné de cent deux mètres de la rive, alors qu’il s’en trouvait à quatre mètres seulement», avait ainsi déclaré Ossama Rabie, le président de la SCA, dans un communiqué, lundi matin.

Les manœuvres se sont poursuivies à la faveur des hautes eaux du début d’après-midi. Et, peu après 15 heures, poupe et proue étant libérées, le navire avait retrouvé le bon sens de circulation au milieu du canal. «Nous l’avons dégagé !», s’est félicitée dans un communiqué Boskalis, l’entreprise mandatée pour le sauvetage du bateau.

«Je suis ravi de vous annoncer que notre équipe d’experts, en étroite collaboration avec l’Autorité du canal, a remis à flot l’Ever-Given à 15 h 05», a déclaré Peter Berdowski, le PDG de Boskalis, félicitant les équipes qui ont fait face à une «pression (…) évidente et sans précédent».

Selon l’entreprise, 30 000 mètres cubes de sable ont été dragués et 13 remorqueurs ont dû être déployés. Le navire se dirige dans une zone située hors du canal pour être inspecté, est-il précisé dans le texte.

La remise à flot du navire a été saluée par de nombreux coups de klaxons des bateaux alentours, alors que le paquebot commençait à remonter lentement vers le nord du canal, ont constaté des journalistes de l’Agence France-Presse.

Vents violents

Lundi matin, un porte-parole de Shoei Kisen, l’entreprise japonaise propriétaire du navire, avait déclaré à l’AFP que la proue avait été endommagée lorsqu’il s’était coincé mais qu’«aucun dégât supplémentaire n’a été constaté».

Selon un responsable du canal, «les équipes sur place ont procédé à des vérifications techniques et elles se sont assurées que le moteur du navire fonctionnait».

Les manœuvres avaient commencé tôt ce matin pour renflouer le porte-conteneurs qui était «bloqué à un angle de 30 degrés», selon son propriétaire, depuis le 23 mars. Un incident provoqué notamment par des vents violents combinés à une tempête de sable. «D’autres erreurs, humaine ou technique, ont aussi pu entrer en jeu», avait déclaré samedi Ossama Rabie, le président de la SCA.

Au moins une douzaine de remorqueurs mobilisés

Les opérations de dégagement ont été rendues particulièrement difficiles par la nature «rocheuse» du sol, a expliqué l’Autorité du canal. Selon Ihab Talaat El-Bannane, ancien amiral égyptien cité par l’AFP, «l’accident s’est produit dans la partie du canal où le sol est rocheux» et donc «plus difficile à creuser». Au moins une douzaine de remorqueurs et des dragues pour aspirer le sable sous le navire sont mobilisés.

Le président égyptien, Abdel Fattah Al-Sissi, n’a pas attendu la fin du renflouement pour se féliciter d’une opération «réussie». «Aujourd’hui, les Egyptiens ont réussi à mettre fin à la crise du navire échoué dans le canal de Suez, malgré l’énorme complexité technique entourant ce processus», a tweeté M. Sissi.

Question d’image autant que d’argent : le canal est une source de revenus importante pour l’Egypte. Selon l’Autorité du canal, le pays perd entre 12 millions et 14 millions de dollars par jour de fermeture.

Jusqu’à 10 milliards de dollars par jour de blocage

Le canal de Suez est l’une des voies d’eau les plus fréquentées au monde. Large d’environ 300 mètres et long de 190 kilomètres, il voit passer environ 10 % du commerce maritime international. Chaque journée d’indisponibilité entraîne d’importants retards et coûts.

Au total, près de 400 navires étaient coincés dimanche soir aux extrémités et au milieu du canal reliant la mer Rouge à la mer Méditerranée, selon la SCA. Parmi eux, onze bateaux partis de Roumanie et transportant 130 000 moutons.

La valeur totale des biens bloqués ou devant emprunter une autre route diffère selon les estimations, oscillant entre trois et 9,6 milliards de dollars. Selon l’assureur Allianz, chaque jour de blocage pourrait coûter entre 6 milliards et 10 milliards de dollars au commerce mondial.

Les premières conséquences se font déjà sentir : la Syrie a déclaré, samedi, avoir commencé à rationner les carburants, face au retard de livraison d’une cargaison de pétrole. Les cours de l’or noir ont connu de brusques hausses depuis le début de l’incident.

Il faudra «trois jours et demi environ» pour que les navires en attente «traversent le canal» une fois la situation revenue à la normale, a déclaré M. Rabie, le chef de l’Autorité du canal sur une chaîne locale de télévision.

«Le canal va fonctionner vingt-quatre heures sur vingt-quatre, immédiatement après le renflouement du navire», a expliqué le responsable égyptien sans préciser quand l’incident serait terminé.

Avec AFP