Le plan de Sergio Ramos pour que Messi joue au Real Madrid

Le défenseur historique du Real Madrid a admis qu’il aimerait voir Leo avec le maillot Merengue, même si c’est impossible, et ce qu’il serait prêt à faire.

Sergio Ramos est l’un des meilleurs défenseurs de l’histoire du monde du football et à 36 ans, il est toujours en force, malgré le fait qu’une blessure l’ait éloigné un peu du terrain ces dernières semaines.

Le défenseur a participé au cycle d’entretiens que mène le streamer Ibai Llanos, que Gerard Piqué et Sergio Agüero ont déjà traversé, et a laissé plusieurs définitions.

Sergio Ramos, dont la continuité au Real Madrid après le milieu de l’année n’est pas encore assurée, est un homme qui a beaucoup gagné à la Maison Blanche. Mais il a également eu des moments où il a dû subir des titres consécutifs à Barcelone.

Et bien sûr, que Lionel Messi et sa compagnie ont peint leurs visages, plus d’une fois. Et c’est que sans aucun doute, Sergio Ramos et le vôtre ont dû supporter le meilleur Barcelone de l’histoire, qui a laissé son empreinte avec Pep Guardiola sur le banc.

Malgré la rivalité logique entre les clubs, il y a une admiration avouée de la part du farouche défenseur du Real Madrid. Bien qu’il soit impossible pour Messi de porter le maillot du Real, on a demandé à Sergio Ramos susmentionné ce qu’il ferait pour voir Leo avec ce maillot, pour l’apprécier en tant que coéquipier.

«Dans les premières semaines, j’habite ma maison pour qu’il puisse s’installer. J’en serais ravi. Les madrilistes ont dû le souffrir dans leurs meilleures années. Par conséquent, tant que nous ne serons pas devant elle, ce serait un grande joie car cela aiderait à gagner et à obtenir plus de succès», a exprimé, sans filtre, en communication avec l’Instagramer Ibai.

Sa mémoire en tant que coéquipier de Cristiano Ronaldo

D’autre part, il a également évoqué une autre star: Cristiano Ronaldo, avec qui il a partagé un vestiaire pendant de nombreuses années et, ensemble, ils ont emmené Madrid au sommet. Juste en parlant de l’avenir des Portugais après l’élimination de la Juventus de la Ligue des champions, Ramos a commenté:

«J’ai eu la chance de partager un vestiaire avec les meilleurs joueurs. Nous avons joué la dernière finale de la Ligue des champions en sachant que Cristiano était va partir. une bonne situation mais fondamentalement Christian et Real ont perdu avec cette décision prise. Il n’y avait pas de gagnant», a conclu.