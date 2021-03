Le message de Lionel Messi qui a suscité polémique et doutes à Barcelone

L’Argentin, après la victoire contre Huesca, a fait une publication pour parler de son nouveau record mais il y avait une phrase qui a fait beaucoup de bruit dans le monde culé.

C’était un lundi parfait pour Lionel Messi à Barcelone où que vous le regardiez. Lorsque l’arbitre a sifflé pour la première fois, La Pulga a égalé la marque de Xavi et est devenu le joueur le plus présent dans l’histoire du culé. Mais ce n’était pas tout. Sur le terrain de jeu, double et aide pour façonner le 4-1 contre Huesca.

Après la victoire, l’Argentin n’a pas pu contenir sa joie et s’est exprimé sur les réseaux sociaux avec une publication qui a soulevé quelques doutes en raison d’une phrase particulière.

«C’est un grand honneur d’atteindre ce nombre de matchs disputés avec Barcelone», a-t-il écrit, faisant référence aux 767 matchs défendant le maillot des Blaugrana.

Et il a poursuivi: «Merci à tous les collègues qui m’ont accompagné au cours de ces années, ainsi qu’à ma famille et mes amis pour avoir toujours été à mes côtés.»

C’est précisément cette gratitude qui a suscité la polémique puisque de nombreux utilisateurs des réseaux sociaux l’ont prise comme un aperçu de son départ du club en juin.

Il ne reste que 107 jours avant que le lien de la star argentine ne prenne fin avec Barcelone, un club où il a grandi et est devenu une star mondiale.

«Je n’ai rien de clair jusqu’à la fin de l’année. Maintenant, je ne pense qu’à terminer la saison et à gagner des titres», a-t-il prévenu dans l’interview du journaliste Jordi Évole.